Belgio, ufficiale: Roberto Martinez è il nuovo ct

Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, la nazionale del Belgio ha ufficializzato l'erede di Marc Wimots sulla panchina dei Diavoli Rossi: si tratta di Roberto Martinez, 43enne spagnolo ex manager dell'Everton. Dopo l'incredibile Fa Cup vinta col Wigan nel 2012/13 sconfiggendo in finale il Manchester City, Martinez ha guidato l'Everton per tre stagioni ed è ora alla prima esperienza sulla panchina di una Nazionale.