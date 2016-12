Belgio-Spagna, ecco il "gol mai visto" di Di Stefano

La prima rete di Belgio-Spagna del 1957 non fu mai filmata, ma ora, grazie al lavoro di Nando Sanvito, alla memoria di Luisito Suarez e alla tecnologia, lo spettacolare gol di Di Stefano è stato mostrato in tv grazie alla ricostruzione tridimensionale dell'azione durante il programma di Premium Sport "Il gol mai visto". Un gesto meraviglioso, che rischiava di smarrirsi insieme agli ultimi testimoni di quella prodezza. E che ora invece rimarrà per sempre negli occhi di tutti gli amanti del calcio.