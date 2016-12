Belgio, Nainggolan scambiato per un terrorista

Disavventura per Radja Nainggolan, scambiato per terrorista in un hotel della sua Anversa. Il centrocampista della Roma, per via del suo aspetto tra cresta e tatuaggi, è stato segnalato come "potenzialmente pericoloso" alle forze dell'ordine da alcuni ospiti del Radisson presi dal panico. Una volta arrivata in camera gli agenti hanno immediatamente riconosciuto il centrocampista, scusandosi e posano per una foto con lui.