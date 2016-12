Beijing Guoan esonera Zaccheroni, è durato solo 9 partite

" Zaccheroni , ex tecnico della Juventus e della Nazionale giapponese, è stato esonerato dal Beijing Guoan , nemmeno 10o nel campionato cinese". Con questo tweet l'agenzia di stampa cinese Xinhua ha comunicato la decisione del club asiatico avvenuta dopo l'ennesima sconfitta stagionale. A condannarlo è stato l'ex giallorosso Gervinho che ha siglato la rete del 2-0 per il Hebei Cffc . L'ex allenatore rossonero ha vinto solo 2 volte in 9 partite.

La società non ha ancora comunicato ufficialmente l'esonero che in realtà era nell'aria da diversi giorni. Le 4 sconfitte e i 3 pareggi in questo inizio di stagione non sono piaciuti ai tifosi che dopo l'ingaggio dell'italiano e l'acquisto di Renato Augusto speravano in qualcosa di meglio rispetto al 12o posto nel campionato cinese.

L'unica nota lieta stagionale è stata la partita di settimana scorsa vinta per 2-1 contro lo Shanghai Sipg di Sven Goran Eriksson, altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Ora Zaccheroni farà probabilmente ritorno in patria e potrà candidarsi per qualche panchina del nostro campionato.