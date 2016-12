Beffa Psg, 1-1 al 92' col Saint Etienne

Tanto turnover nelle scelte di Emery: dietro non c'è Thiago Silva, mentre davanti si accomodano in panchina sia Di Maria che Cavani. E' un flop, perché il Psg annoia a lungo i suoi tifosi e il tridente Ben Arfa-Jesé-Lucas è troppo leggero per impensierire una squadra di tutto rispetto come il Saint Etienne, che nella prima frazione di gioco va più volte vicino alla rete dell'1-0.



Il vantaggio invece lo trova proprio il Psg, che al 66' passa con il rigore di Lucas concesso per spinta di Malcuit su un ritrovato Matuidi. Sembra bastare, e invece al 92' Beric stoppa in area e beffa Trapp con un pregevole destro in girata. Parco dei Principi ammutolito e Psg in difficoltà: sono appena 7 i punti raccolti in quattro giornate, per Emery inizia a suonare qualche campanello d'allarme.