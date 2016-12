Beer Sheva-Inter 3-2: ripresa da incubo, nerazzurri fuori dall'Europa

LA PARTITAL'obiettivo è uno solo: caccia ai tre punti. La salute è un po' così: si migliora, ma si perdono uomini di peso (Medel) e soluzioni alternative (Santon, Palacio). Per Pioli è la seconda tappa della ricostruzione dopo quel derby che ha acceso un po' la miccia dell'euforia fra i nerazzurri, la formazione è quella prevista, quasi obbligata, e l'impegno solenne è dare il massimo contro gli israeliani del Beer Sheva che in Europa League hanno vinto a San Siro 2-0, poi il buio: un pareggio, due sconfitte, nessun gol all'attivo. Per capire il senso di quella impresa e il profondo disagio di quell'Inter.

La scena è cambiata. C'è Pioli, appunto. E c'è un' Inter, dinamica, sicura di sé. Com'è per tutto il primo tempo che si apre con il gol del solito noto, Icardi, lesto a insaccare al volo un invito di Eder da sinistra (12') e capace di aggiungere la "perla" di Brozovic, sinistro a giro dopo uno scambio di gruppo, e tutto di prima, per il 2-0 che certifica il dominio interista.

Due gol che sono il primato interista in questa Europa League che fin qui aveva regalato tre sconfitte e l'avventuroso 1-0 al Southampton.

Il primo tempo è qui, dominato tatticamente dall'Inter e senza che il Beer Sheva riesca a inquadrare la porta di Handanovic, a parte una stramba parte alta della traversa, colpita dopo 2' minuti, su un traversone largo, deviato, che s'impenna e ricade fra gli sguardi straniti degli interisti. E anche degli israeliani.

Ripresa. Una traversa alta di Icardi, girata da centravanti al 7', apre il secondo tempo, ma la scena cambia padrone. E' il Beer Sheva che si prende pallone e partita, chiudendo l'Inter nella sua metà campo. Rifiatare, forse, serve agli uomini di Pioli, ma il gol di Maranhao (deviazione di testa, nell'area piccola, sbucando alle spalle di Miranda) al 13' rimette in moto i pruriti da insuccesso dell'Inter, riaprendo nel contempo la "ferita" di una difesa che troppo spesso commette errori elementari.

Gara riaperta. Pioli chiama a raccolta Perisic (per Eder) e Gnoukouri (per Melo), ma il calo fisico di gruppo è evidente dopo un tempo a pieno ritmo. E l'Inter di questa ripresa non c'entra niente con quella dei primi 45'. Segno evidente di uno stato fisico e mentale sul quale meditare e lavorare, ancora chissà per quanto.

La reazione non c'è e il 2-2 arriva su rigore al 25', dopo un'uscita di Handanovic su Buzaglo in piena area e il cartellino giallo che si somma a quello -gratuito- che il portiere si era regalato nel primo tempo per ritardato rinvio. E' un suo vizio. Inter in dieci, esce Banega per Carrizo, Nwakaeme realizza.

E' il pareggio che a nulla serve all'Inter, così è fuori dall'Europa con l'avallo della matematica. In dieci contro undici, peraltro, e con questo crollo fisico che permane nonostante l'ingresso di forze nuove, l'Inter cerca invano se stessa. Carrizo diventa l'eroe del finale di partita, con tre parate clamorose fino a quando gli riesce, mentre gli altri nove in campo vagano quasi senza energie.

Poi anche Carrizo cade, e arriva la rete del 3-2 al 48' st (Sahar) che segna la quarta sconfitta europea dell'Inter. Dopo un primo tempo gagliardo, non si poteva sospettare una ripresa così sbagliata. E fuori dall'Europa League si va. Con pieno merito e non certo per il 2-3 in Israele.