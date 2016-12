Beckham, il figlio Cruz debutta come popstar

Il figlio 11enne di David e Victoria Beckham, Cruz, ha debuttato oggi come cantante, rappresentato dallo stesso manager di Justin Bieber, Scooter Braun. Il debutto, spiega la Bbc, è avvenuto con un brano di Natale intitolato 'If Every Day Was Christmas', cioè 'Se ogni giorno fosse Natale', che ha cantato per beneficenza ed è stato trasmesso per la prima volta dalla radio nel Regno Unito.



Gli incassi andranno a una ong che aiuta bambini e giovani in difficoltà nel Regno Unito. Il terzo dei quattro figli della ex Spice e del calciatore ha dichiarato oggi in un'intervista a Capital FM che "è incredibile potere mettere insieme le mie cose preferite, cioè cantare e il Natale, e che il denaro venga raccolto per solidarietà".