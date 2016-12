Beckenbauer in clinica: operato a cuore aperto

Dopo i guai con la giustizia svizzera per i Mondiali 2006 , ora la salute: secondo quanto riferisce la Bild, Franz Beckenbauer è stato operato ieri "a cuore aperto" per applicare "almeno un bypass". Non si è trattata di un'operazione d'urgenza, ma di un intervento preparato da "diverse settimane". Il Kaiser del calcio tedesco è entrato in una "clinica del sud della Germania " venerdì, il giorno dopo la perquisizione della sua abitazione di Salisburgo.

Perquisizione avvenuta nell'ambito dell'indagine aperta dalla procura federale svizzera per sospetto riciclaggio di denaro e frode contro Beckenbauer e altri tre componenti del comitato organizzatore del Mondiale tedesco di dieci anni fa assegnato in maniera controversa. Il quotidiano ricorda che in genere, dopo questo tipo di operazione, si rimane in ospedale per 7-10 giorni e quindi il plurititolato ex-campione del mondo e dirigente calcistico dovrebbe passare in clinica il suo 71/mo compleanno l'11 settembre.