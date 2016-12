Beccalossi a 4-4-2: "Troppa negatività intorno all’Inter, ci vuole più equilibrio”

Dai microfoni di " 4-4-2" , Evaristo Beccalossi ha analizzato la situazione dell' Inter . "Cosa serve all'Inter per riprendersi in campionato? L'atteggiamento visto con la Juve in Coppa Italia è stato positivo al 100% e sicuramente la squadra ne sarà uscita rafforzata", ha spiegato l'ex nerazzurro. " C'è troppa negatività attorno alla squadra - ha aggiunto -. Serve più equilibrio nelle valutazioni e lavorare sulla testa dei giocatori".

"Con la Juve i giocatori sono stati bravi a reagire ed ad avere più consapevolezza nei propri mezzi dopo la sconfitta in campionato - ha proseguito -. Dopo una prima parte di stagione ottima c'è stato questo calo ma ho sentito critiche troppo eccessive. L'obiettivo è il terzo posto e secondo me questa Inter è una squadra che può battersi con chiunque".



Per Beccalossi, dunque, i problemi non sono tecnici: "Io però lavorerei più sulla testa e sull'atteggiamento della squadra. All'inizio dicevano che Mancini era bravo perché cambiava sempre formazione, adesso che le cose vanno male dicono che non schiera mai lo stesso undici per due partite di fila".



Poi su Icardi: "E' giusto puntare su di lui in attacco col Palermo. E' il bomber della squadra, ha fatto dei gol e va recuperato". Infine capitolo Eder: "Mi aspetto anche una grande crescita da parte sua".