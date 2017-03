Bayern, Xabi Alonso dice addio: "A fine stagione smetto"

Questa sarà l'ultima stagione di Xabi Alonso. Il centrocampista del Bayern Monaco, 35 anni, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica a fine anno. 'Lived it. Loved it. Farewell beautiful game' ('L'ho vissuto. L'ho amato. Addio bel gioco'), il messaggio che lo spagnolo ha pubblicato sui suoi profili social. "Non è stata una decisione facile", ha commentato lo spagnolo al canale del Bayern. "Ma era il momento giusto".