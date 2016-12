Bayern, Vidal scappa dall'hotel a Torino e fa festa con Pogba

Non c'è pace nel matrimonio tra Arturo Vidal e il Bayern Monaco. Dopo il pareggio in casa della Juventus, il centrocampista cileno ha abbandonato alle 2.25 l'albergo nel quale pernottavano i tedeschi a Torino, accompagnato da due uomini della sicurezza. Direzione Copacabana, una churrascaria nella zona sud di Torino per una festa privata alla quale hanno partecipato fino alle 5.30 diversi compagni, come Coman e Alaba, ma anche lo juventino Pogba.