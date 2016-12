Bayern, scuse alla Juve: "Il nostro messaggio grafico è stato frainteso"

Un messaggio interpretato per quello che non voleva assolutamente essere. Un puro fraintendimento, insomma. Così, dopo la dilagante polemica seguita al tweet del Bayern Monaco ("Qui è la fine" anziché lo slogan bianconero "Fino alla fine") che per molti conteneva, nella sua elaborazione grafica, un riferimento ai campi di sterminio nazisti (le rotaie che nell'immagine in questione portano all'Allianz Arena avvicinate infatti a quelle che conducevano all'ingresso di Auschwitz) il club tedesco ha voluto prontamente scusarsi coi tifosi juventini e con tutti coloro che si sono sentiti offesi, precisando ovviamente di non aver mai inteso far riferimento ai fatti storici evocati.