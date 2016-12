Bayern, Rummenigge: "Ci sentiamo derubati"

Il dirigente tedesco ha poi continuato dicendo: "Siamo arrabbiati. Il gol dell'Atletico era in fuorigioco e il fallo da rigore di Martinez su Torres è avvenuto un metro fuori dall'area". Rummenigge ha poi continuato la sua contestazione nei confronti del direttore di gara Cakir: "Questo arbitro ha diretto due semifinali di Champions League in una settimana. Non so come sia possibile. Lo stesso delegato UEFA mi ha detto che è stata una vergogna il modo in cui ha arbitrato".



Il presidente dei bavaresi ha poi rivolto il pensiero al proseguimento del campionato: "C'è un silenzio funereo in spogliatoio. Ma dobbiamo leccarci le ferite e pensare alla gara di sabato"

#Rummenigge: "There's a deadly silence in the changing room. We have to lick our wounds and go again on Saturday." #packmas #FCBAtleti — FC Bayern English (@FCBayernEN) 3 maggio 2016