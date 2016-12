Bayern, Robben morso da un coccodrillo: "Tutto uno scherzo"

17:21 - L'incredibile incidente aveva fatto velocemente il giro del mondo: Arjen Robben è stato morso alla mano sinistra da un coccodrillo mentre recuperava un pallone caduto in un lago vicino al campo di allenamento. Nulla di vero, come ammesso dallo stesso attaccante. "Ho prego in giro tutti, è stato uno scherzo". Secondo la Bild, la fasciatura si sarebbe resa necessaria dopo che il giocatore ha sbattuto contro lo spigolo di un ostacolo.

A Carnevale (dove si sa ogni scherzo vale), manca ancora un po', ma Arjen Robben, nel ritiro di Qatar del Bayern Monaco, ha pensato di prendersi gioco di un malcapitato cronista, inventandosi di essere stato morso da un coccodrillo alla mano sinistra mentre prendeva un pallone caduto in un lago vicino al campo di allenamento.

La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del mondo in pochi istanti, "costringendo" Robben a uscire allo scoperto e ad ammettere lo scherzo. Risate per tutti, ma non per il povero giornalista che ha preso una bella "sola".