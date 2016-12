Bayern ricoperto d'oro: 900 milioni dall'Adidas

17:12 - Fuori dalla coppa di Germania e con l'infermeria sempre più piena, in casa Bayern Monaco hanno comunque un motivo per sorridere. Secondo quando anticipato da Sport Bild, il club bavarese ha raggiunto l'intesa con l'Adidas per il rinnovo del contratto di sponsorizzazione fino al 2030 (l'attuale scadeva nel 2020). Un affare da 900 milioni di euro, visto che l'introito annuale passerà da 25 a 60 milioni.

Una montagna di euro sulla testa della banda Guardiola, una sessantina di milioni all'anno per rinforzare ulteriormente una squadra che già sfiora la perfezione. Una cifra mostruosa che avvicina il record del Manchester United, che nel luglio 2014 aveva firmato un accordo con la casa tedesca da 941 milioni di euro in 10 anni.



Se ci spostiamo in Italia, il confronto diventa davvero impietoso, dove Juventus e Milan riscuotono rispettivamente 30 e 20 milioni annui dall'Adidas, mentre l'Inter si ferma ai 18 della Nike. Briciole.