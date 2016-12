Bayern, Ribery lavora per tornare in campo. E si affida alla Nasa

Che sia un giocatore spaziale, è fuori discussione. Ma che potesse affidarsi addirittura alla Nasa per ritrovare la forma, proprio non potevamo aspettarcelo. Franck Ribery sta facendo di tutto per tornare in campo e, per rispettare i tempi annunciati da Rummenigge ("Sarà di nuovo a disposizione prima della fine del 2015"), ha cominciato ad allenarsi con uno speciale tapis roulant, già utilizzato in passato da campioni come Rafa Nadal e LeBron James e progettato dall'agenzia governativa degli Usa per l'allenamento degli astronauti. Si tratta di un tappetino antigravità che assorbe fino all'80% del peso corporeo, in modo da non sollecitare troppo le articolazioni della caviglia ancora malconcia.