Bayern, Neuer para il rigore e "squalifica" Boateng

18:07 - Neuer para il rigore? Benissimo, un turno di squalifica in più per Boateng in Bundesliga. Assurdo, ma vero e il regolamento del campionato tedesco parla chiaro: squalifica maggiore in caso di errore dal dischetto dell'avversario. A pagare questa volta è il difensore campione del mondo, espulso durante l'ultimo Bayern-Schalke 04 per aver causato il penalty. Dagli undici metri però la "beffa" dopo la respinta di Neuer sul tiro di Choupo-Moting.

Inizialmente la squalifica di Jerome Boateng era stata di 3 giornate, ridotte a due dopo il ricorso della società bavarese. Scontate da spettatore, il ritorno in campo del difensore è stato però rinviato dalla parata di Neuer sul rigore dello Schalke 04. Il giudice sportivo, Hans Lorenz, ha infatti dato un'ulteriore giornata di squalifica a Boateng proprio per il gesto del suo portiere che non avrebbe sfavorito il Bayern a sufficienza. In Germania funziona così, il regolamento di Bundesliga è chiaro e in caso di errore dal dischetto la squalifica aumenta.

Nessuno scandalo, ma i portieri del campionato tedesco stanno dando vita a una civile rivolta per cambiare la regola in questione. Neuer, protagonista della vicenda, si è espresso per primo: "Questa regola non ha senso, spero venga cambiata". A fargli eco altri colleghi come Zieler dell'Hannover: "Ragioniamo sul senso della norma, non la conoscevo ma penso vada cambiata". Infine l'intervento più incisivo, quello di Sammer del Moenchengladbach, che mette in dubbio la regolarità delle partite: "Se le cose stanno così, se la mia squadra fosse nettamente in vantaggio farei segnare l'avversario".