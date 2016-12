Bayern, Mueller non ha dubbi: "La Juve giocherà in difesa"

In una lunga intervista al sito ufficiale del Bayern Monaco, Thomas Mueller ha parlato della sfida contro la Juventus. "Sono sicuro che giocheranno ancora in difesa - ha spiegato l'attaccante - Il nostro obiettivo è giocare bene e tenere le redini del gioco sin dalle prime battute. Hanno grande qualità, dovremo prestare attenzione. Non siamo una squadra che punta allo 0-0, ma se il risultato finale sarà quello saremo lieti di accettarlo".