28 luglio 2015 Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nellʼanima" Le prime parole del cileno: "Un sogno, a Torino 4 anni splendidi"

Arturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco, oggi è arrivata la firma sul contratto fino al 2019. Il centrocampista cileno lascia la Juventus per tornare in Bundesliga, queste le prime parole da neogiocatore della squadra bavarese: "Un sogno approdare in questa squadra, voglio aiutarla a conquistare trofei". Poi un messaggio alla Juve: "Grazie per 4 splendidi anni, rimarrò bianconero nell'anima".

Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" 1 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 2 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 3 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 4 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 5 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 6 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 7 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 8 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 9 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 10 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco 11 di 11 Dal Web Dal Web Bayern Monaco, Vidal firma e saluta la Juve: "Per sempre nell'anima" rturo Vidal è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco leggi dopo slideshow

Vidal ha anche parlato delle prospettive future in Germania: "Questa avventura sarà un nuovo passo per la mia carriera. Voglio vincere la Champions. E penso che qui al Bayern ci siano più possibilità". "Ora ho l'esperienza per giocare in un club come il Bayern - ha proseguito Vidal - e farò innamorare i tifosi come è successo con la Juventus. L'incidente in Cile? Non mi ha cambiato".

IL SALUTO DI VIDAL ALLA JUVE É un giorno molto speciale... pic.twitter.com/TmZvyrC9VY — Arturo Vidal (@kingarturo23) 28 Luglio 2015