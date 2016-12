Bayern Monaco, paura a Mosca: allarme incendio nell'hotel

00:27 - Attimi di paura per il Bayern Monaco, che una volta arrivato a Mosca per il match di Champions col Cska (martedì, ore 18) ha dovuto fare i conti con un allarme incendio scattato nell'albergo dove alloggia. I bavaresi hanno dovuto evacuare l'hotel e le prime immagini sono subito circolate in rete. Niente di grave, comunque, come dimostrato dai volti distesi di Guardiola e dei giocatori, che dopo un'ora sono tornati regolarmente nelle rispettive stanze.