Bayern Monaco, Lahm finisce k.o.: frattura alla caviglia destra

18:03 - Un nuovo, grave, infortunio colpisce la rosa del Bayern Monaco, che perde Philipp Lahm a causa di una frattura alla caviglia destra rimediata in allenamento. Il capitano dei bavaresi dovrà essere operato e starà lontano dai campi per circa tre mesi. Per il tedesco si tratta "del primo infortunio grave dal 2006" sottolinea il club, ricordando che dal 2005 il giocatore ha disputato 271 partite in Bundesliga con la maglia del Bayern.

Un problema in più, dunque, per Guardiola, che deve fare i conti con un'infermeria già piuttosto affollata: Badstuber (alle prese con lo strappo ad una coscia), Javi Martinez (legamento crociato del ginocchio sinistro), Alaba (menisco del ginocchio destro), Thiago Alcantara (legamento del ginocchio destro), Pizarro (problema muscolare alla coscia destra) e Schweinsteiger (infiammazione del tendine rotuleo).