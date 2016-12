Bayern Monaco, il dopo Guardiola si chiama Ancelotti

Siamo solo ad ottobre eppure il mercato allenatori già si infiamma. Secondo la Sport Bild infatti sarebbero iniziati più di un mese fa i contatti tra Bayern Monaco e Carlo Ancelotti. Non è un segreto che Pep Guardiola non sia gradito in Bavaria e abbia già aperto le trattative per il passaggio al Manchester City nel 2016, ecco che allora le possibilità che l'ex tecnico del Real Madrid torni in pista aumentano a dismisura.