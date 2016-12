Bayern Monaco, Guardiola: "Sarà durissima, vorranno riscattarsi"

19:13 - Pep Guardiola continua a non fidarsi del 7-1 dell'andata: "Con la Roma sarà durissima perché i giallorossi vorrano riscattarsi e per l'onore della maglia ce la metteranno tutta per crearci problemi". L'allenatore del Bayern Monaco sta sulla difensiva, ma sa che si gioca un match point per la qualificazione: "Ma noi abbiamo anche l'opportunità di chiudere il discorso qualificazione con un certo anticipo. Sarà una grande partita".

La Roma è stata presuntuosa all'andata? "Che c'è di brutto nell'essere presuntuosi? Non capisco. Io ammiro la gente che vuole vincere, vado e ci provo. Ma dopo l'1-0 hanno avuto tre quattro palle gol, una su tutti quella di Gervinho. Mi sembra che essere coraggioso, piccola o grande, è una cosa più che positiva che nessuno ti dice. Stando a difendere dietro forse non la perdi così, ma non la vinci. Non ha perso niente di più che tre punti".

Guardiola applaude l'atteggiamento di Rudi Garcia: "Loro giocano per vincere qui a Monaco, noi cercheremo di vincere la nostra partita, ci concentreremo sul nostro gioco. Prepariamo la nostra partita anche vedendo i punti forti e quelli deboli della Roma, la dobbiamo analizzare".

Pep teme un rilassamento dei suoi: "La mentalità è fondamentale e dobbiamo pensare di partire 0-0. Hanno una squadra forte: Keita, De Rossi, Totti, Gervinho, Manolas, Nainggolan sono giocatori importanti, ognuno ama le loro professioni. Stimo la Roma".



BENATIA: "SARANNO ARRABBIATI"

Anche Benatia in conferenza: "All'andata abbiamo vinto 7-1, questo vuol dire che la Roma sarà arrabbiata, vedremo un'altra squadra, sarà dura. Sappiamo che quella delle ultime settimane non è la Roma degli ultimi mesi, ma resta un avversario forte". Il difensore vuole affermarsi anche in Germania: "Vincere sarebbe fondamentale, anche perchè dobbiamo cercare di passare il prima possibile. Nella gara d'andata non ho avuto molto lavoro da fare, hanno fatto tutto i miei compagni, voglio dimostrare di meritarmi il Bayern". Chi è meglio tra Guardiola e Garcia: "Con Garcia mi sono trovato bene, ha lavorato alla grande a Roma ed è un fenomeno dal punto di vista tattico. Guardiola però ha vinto tutto, ha un qualcosa in più".