Bayern Monaco, Guardiola pensa all'addio

13:08 - Pep Guardiola e il Bayern sono vicini all'addio. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Bild, secondo cui l'allenatore potrebbe lasciare a fine stagione. Ad allarmare i tifosi bavaresi sono le parole dello spagnolo, che a un fan club ha parlato al passato della sua esperienza a Monaco: "Per me è stata una sfida. Non importa cosa accadrà, io qui ho vissuto un bel periodo e sono stato molto contento. Tutto questo è stato un sogno per me".

Il contratto con i bavaresi scade nel 2016, ma i tifosi sono in allarme perché appare probabile che Guardiola possa salutare con un anno di anticipo. Magari proprio per tornare al Barcellona in veste di direttore sportivo, ipotesi smentita qualche tempo fa dallo stesso allenatore ma sempre viva. Anche perché il Barça esercita un fascino particolare su Pep, che in Catalogna ha vinto tutto da giocatore e allenatore.



Ai tifosi del fan club di Greding (un paesino bavarese di circa 7000 abitanti) che gli chiedevano quando firmerà il rinnovo con i campioni di Germania, Guardiola ha spiegato: "In estate ne parlerò con i dirigenti, vedremo cosa accadrà". Lasciando un bel punto di domanda sul suo futuro. Che ha tutta l'aria di essere lontano da Monaco di Baviera.