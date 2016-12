Bayern Monaco, Guardiola: "Me ne vado perché voglio allenare in Premier"

Guardiola ha solo l'imbarazzo della scelta: Manchester City, Chelsea o Manchester United. Ma dalla Germania non hanno dubbi: secondo Sky sarà il successore di Pellegrini alla guida dei Citizens.



Il tecnico spagnolo, dopo tre anni in Baviera, è alla caccia di nuovi stimoli. "Sono ancora giovane come allenatore, avevo bisogno di una nuova sfida. Ho ancora una lunga strada davanti. Avessi avuto 60 o 65 anni di sicuro sarei rimasto qui. Quando avrò una nuova squadra sarà il mio nuovo club a comunicarlo. Al momento comunque non c'è ancora nulla di deciso".



Prima di salutare a giugno vorrebbe portare in Baviera la Champions League. "Voglio vincerla con il Bayern. Stare qui è stato un sogno, è un sogno. Ringrazierò sempre il club per l'opportunità che mi è stata data".



Nessun dubbio sulla professionalità dei suoi giocatori: "Non ho parlato con tutti. Spero che non saranno delusi. Thomas Müller aveva ragione. Non importa chi è l'allenatore. È importante che il club vinca".



Una battuta su Carlo Ancelotti, il suo successore: "E' l'allenatore perfetto per il club. Gli auguro buona fortuna e gli darò una grande squadra".