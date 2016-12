Bayern Monaco: Gerd Müller ha l'Alzheimer

Gerd Müller ha l'Alzheimer. Il Bayern Monaco ha reso pubblica la malattia della leggenda tedesca svelando che l'ex attaccante, prossimo ai 70 anni, vive in un centro specializzato da quando ha scoperto di essere affetto dalla malattia. Dal 2013 infatti non è più comparso in pubblico. Pronto l'omaggio del presidente Rummenigge: "Senza di lui il Bayern e il calcio tedesco non sarebbero quello che sono oggi. Gli siamo tutti grati".