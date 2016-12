Bayern Monaco, festa scudetto analcolica

I giocatori del Bayern l'hanno presa con filosofia, attendendo pazientemente la serata per poter innaffiare di birra il quarto campionato di fila. Un modo anche per dimenticare l'accoglienza dei tifosi, a dir poco fredda (neanche 50 le persone che hanno atteso il ritorno del bus bavarese dalla trasferta) e sulla scia di quella dello scorso anno. E' evidente che da quelle parti il successo nazionale non basta più, ad Ancelotti il compito di far tornare il Bayern anche sul tetto d'Europa.