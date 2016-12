Bayern Monaco, Ancelotti vince 4-3 all'esordio

Buona la prima per Carlo Ancelotti, che batte il Lippstadt (quinta divisione tedesca) all'esordio sulla panchina del Bayern Monaco ma non può comunque sorridere troppo. I bavaresi, infatti, vincono 4-3 evidenziando una fase difensiva da rivedere, mentre Robben - che infila la seconda rete - esce al 35' per infortunio. Il Bayern era senza molti nazionali come i vari Vidal, Alaba, Neuer, Müller, Hummels, Boateng, Lewandowski.