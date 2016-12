Bayern, Lewandowski da Guinness: quattro record

Ora è ufficiale. Robert Lewandowski è un bomber da Guinness. Il Bayern ha infatti annunciato che l'attaccante verrà inserito nel libro dei primati per i cinque gol in nove minuti contro il Wolfsburg. Per l'attaccante polacco sono quattro i record. Oltre ad aver firmato tripletta, quaterna e cinquina più veloci di sempre, è infatti il primo giocatore ad aver segnato 5 gol in una gara partendo dalla panchina.