Bayern, Lewandowski avvisa la Juve: "Noi in crisi? Sciocchezze"

La rimonta dello Stadium e la fresca sconfitta in campionato del Bayern , danno fiducia alla Juve in vista del ritorno degli ottavi di Champions League e Monaco. Ma Robert Lewandowski avverte i bianconeri. "La nostra prestazione contro il Mainz non è stata sufficiente e ora siamo in grande crisi... Sono schiocchezze, a parte la sconfitta va tutto bene. Già sabato dobbiamo giocare meglio e battere il Borussia", ha detto l'attaccante a goal.com.

"Abbiamo ancora cinque punti di vantaggio, il nostro primo obiettivo è vincere la Bundesliga per il quarto anno di fila. Sarebbe la prima volta che succede nella storia. Inoltre vogliamo raggiungere i quarti di Champions e la finale di Coppa di Germania", ha aggiunto. Sul gol che negli ultimi tempi fa più fatica ad arrivare: "Naturalmente voglio sempre segnare il più possibile e se i miei gol fossero sufficienti per vincere la classifica cannonieri ne sarei felice. Segnarne 40 in una stagione come ha fatto Gerd Muller non è facile, 20-30 anni fa era un po' diverso rispetto ad ora. Forse se giocassimo 38 partite... ma con 34 è quasi impossibile". Speriamo che continui così ancora un pochino...