Bayern-Juve, Guardiola: "Una finale per entrambe"

LE PAROLE DI GUARDIOLA IN CONFERENZA- Che importanza ha questo duello con la Juventus?

E' come una finale per entrambe. Il 2-2 dell'andata ormai è il passato, vogliamo concentrarci sul nostro gioco e ottenere un buon risultato per noi



- Il 2-2 dell'andata è buono o pericoloso?

E' buono, volevamo vincere 5-0 ma è uscito un pareggio e va bene così



- Hai tutti a disposizione?

Ci siamo allenati poco perché ha nevicato tanto ed era pericoloso per i nostri calciatori



- Devi vincere la Champions, aumenta la pressione?

E' dal primo giorno che sono qui che sappiamo che la Champions è un obiettivo da raggiungere e sono pronto a reggere la pressione. Proveremo a vincere, se non lo faremo poi vedremo. Sappiamo che possiamo fare bene e anche migliorare, la nostra mentalità è vincente



- Robben può recuperare?

Lo spero, ma non lo so ancora



- Dopo sessanta minuti dominati a Torino cos'è successo?

Può succedere nel calcio. Abbiamo studiato la partita dell'andata e abbiamo parlato su come migliorare per vincere domani



- Tante assenze per la Juventus, si aspetta un avversario diverso?

La Juve è la Juve, lo spirito fa la differenza. Allegri ha diverse soluzioni ma non penso che cambi molto, rimangono una squadra forte e so com'è la loro mentalità. Chiunque giochi rimangono sempre pericolosi coi loro grandi campioni. Hanno un'ottima difesa e un grande attacco



- Qual è la sua posizione circa la Super League europea?

Potrebbe essere interessante, ma non saprei cosa succederebbe alle leghe nazionali che sono altrettanto importanti per i tifosi e la cultura locale. Ma non no se so abbastanza su questa proposta, quindi non posso dire altro



- E' importante che uno tra Ribery e Robben possano giocare? O preferisce giocatori più freschi?

Noi abbiamo bisogno di tutti. I giocatori con più esperienza portano punti a favore, però anche la freschezza a volte fa la differenza. Abbiamo diversi sistemi di gioco, è il gruppo che gioca non i singoli giocatori



- Come giudichi Vidal?

E' un giocatore importante e adesso è migliorato molto, si è ambientato e sta giocando veramente bene.



- Il 2-2 dell'andata modifica il vostro approccio?

Una partita di Champions non mi ha mai preoccupato, sono un privilegiato a vivere queste emozioni. E' una grande gioia affrontare queste sfide del campo. Il risultato dobbiamo guardarlo nel finale, prima facciamo quello che dobbiamo fare giocando al meglio possibile, attaccando e difendendo bene. Bisognerà trovare i punti deboli della Juve, anche se ne ha pochi



- Si aspetta un atteggiamento diverso dalla Juventus?

Per sapere quello che farà la Juventus dovrò mettermi nella testa di Allegri, non so come scenderanno in campo. So che sanno difendersi in massa e difendersi come la più provinciale del mondo, e questa cosa la invidio tanto alla Juve anche se non mi piace, ma può anche attaccare con qualità e avere più possesso



- Quale sarà il maggiore ostacolo per il Bayern per vincere questa Champions?

Non lo so, ci sono tante cose. Non si può vincere senza squadra, senza tattica e molte altre cose. Siamo troppo lontani, tutto è aperto e qualunque cosa può essere decisivo. Il bel gioco è la miglior ricetta per me



- Sarà pronto dal primo minuto Ribery? E Tasci?

Tasci è arrivato in un momento difficile quando ci mancavano difensori, ma ha ancora bisogno di tempo per adattarsi. Ho bisogno di pazienza con lui anche se so che vuole giocare, avrà il suo spazio. Ribery ha giocato bene ultimamente



- Sacchi ha detto che Allegri non pensa allo spettacolo...

Stimo tanto sia Arrigo che Max, quindi non rispondo



- Un commento su Buffon?

Ammiro molto Buffon, inutile parlare della qualità di Gigi, la conoscono tutti. La forza di Buffon è la lunghezza della sua carriera a grandissimi livelli, la mentalità vincente e la concentrazione. Poter affrontare giocatore come lui per me è un onore