Bayern, Jerome Boateng denunciato per violenza privata

Ci risiamo. Jerome Boateng e la compagna Sherin Senler sono ai ferri corti, ma questa volta la chiusura sembra essere definitiva anche per i dettagli piuttosto pesanti che stanno trapelando dalla Germania. In ballo c'è l'affidamento dei due figli, ma anche una denuncia di Sherin che accusa Boateng di avergli ripetutamente alzato le mani nell'ultimo anno. In più i tradimenti: "Ha avuto almeno 20 relazioni, ma speravo di salvare il rapporto".

La relazione tra il difensore del Bayern Monaco e la fidanzata va avanti tra alti e bassi ormai da otto anni e da quattro hanno avuto due gemelline che ora, loro malgrado, sono al centro dell'attenzione degli avvocati. Questa volta infatti sembra che la storia tra i due sia finita del tutto e le pesanti accuse di Sherin nei confronti di Boateng non lasciano spazio a trattative: "Mi ha portato via le mie bambine - ha dichiarato a Bunte dopo aver ammesso di aver denunciato il compagno per violenza privata -. Da quando stiamo insieme so che ha avuto almeno 20 relazioni, ma non l'ho lasciato prima perché speravo di salvare il rapporto".

La denuncia però arriva a poche settimane dalla rottura con Boateng che avrebbe cacciato dalla casa di Monaco la compagna chiedendo l'affido delle bambine. Il verdetto del giudice ancora non c'è, ma la Senler è decisa a combattere.