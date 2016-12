Bayern: Javi Martinez in gruppo, ma niente Juve

17:36 - Il Bayern Monaco e Pep Guardiola hanno riabbracciato Javi Martinez, tornato a lavorare con il gruppo per la prima volta dopo l'intervento al menisco di fine gennaio. "E' una grande notizia" ha commentato l'allenatore, ma il centrocampista spagnolo è ancora indietro di condizione e non sarà disponibile per la sfida di mercoledì all'Allianz Arena contro la Juventus. Sicuri assenti anche Boateng e Bastuber.

Dieci giorni fa aveva Javi Martinez cominciato a riprendere confidenza con il pallone e da lì la speranza di poter essere a disposizione per la sfida di Champions contro la Juventus. Oggi il rientro, parziale, in gruppo, salutato con entusiasmo da Guardiola, ma anche la certezza di essere in ritardo di condizione per un match così importante come quello di mercoledì, in cui c'è in palio la qualificazione ai quarti di finale.



E a proposito di Juve, Guardiola ha dichiarato nella conferenza stampa pre-Werder Brema che non farà turnover. "Assolutamente no, giocheranno i migliori. Io non penso alla Juve e poi ricordate col Mainz come andò?". I bavaresi persero in casa, ciò che sperano accada di nuovo mercoledì sera Allegri e i suoi giocatori.