Bayern: Javi Martinez ci sarà con la Juve

Una buona notizia per il Bayern Monaco in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Dopo l'intervento al menisco di fine gennaio, Javi Martinez si è allenato per la prima volta con il pallone e sarà a disposizione il 16 marzo. "Mi sento molto bene, non provo alcun dolore" ha dichiarato l'ex calciatore dell'Athletic Bilbao, che può giocare sia in difesa che a centrocampo.