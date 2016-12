Bayern, Guardiola: "Voglio eliminare il Barcellona, ma quante emozioni il Camp Nou"

20:27 - Semifinale speciale per Pep Guardiola che con il Bayern tornerà per la prima volta da avversario al Camp Nou: "E' una grande sensazione tornare a Barcellona - ha dichiarato in conferenza -. Ho passato 30 anni della mia vita qui e sono venuto per giocare una grande partita". Il pericolo è Messi, ma non solo: "Ci sono pochi modi per fermare il talento, cercheremo di aumentare le nostre qualità. Io voglio eliminare il Barcellona, è la mia missione".

Anche dal punto di vista emotivo Barcellona-Bayern sarà complicata per Guardiola che però si dice concentrato sulla missione: "Sono molto felice di essere qua e giocarmi le possibilità di arrivare in finale di Champions. Ovviamente sarà una partita difficile, così come non è stato facile a Oporto. Ma il mio dovere è portare il Bayern in finale e anche se la prima volta da avversario al Camp Nou è emozionante, è quello che voglio fare. Non sarà una partita come le altre per me, è ovvio, ma il mio obiettivo è eliminare il Barcellona". Nonostante la storia diversa, si scontreranno due squadre molto simili: "Togliere il possesso palla ai catalani non è semplice - ha continuato Guardiola in conferenza stampa -. Sono nati intorno a questa idea. Noi cercheremo di avere il controllo del gioco, anche se qui sarà più difficile. Faremo il nostro meglio e settimana prossima vedremo chi sarà a Berlino tra noi due".

Barcellona e Guardiola si conoscono a memoria: "Loro sanno cosa farò, ma non possono controllare i giocatori o il loro talento. Così come io conosco loro, ma le loro qualità sono difficili da arginare, ci sono pochi modi. Loro sanno cosa penso, ma cercherò di sorprenderli attraverso i miei giocatori. Io voglio vincere, sono qui per questo, ma non so se esulterò a un gol nostro. Vediamo, il Barça è stata parte della mia vita. Ho preparato al meglio la sfida ed è impensabile passare il turno senza segnare. Gli infortuni non sono un alibi".

Proprio dall'infermeria arrivano i dubbi maggiori per il Bayern: "Non voglio parlare di chi giocherà o meno. Certo avremmo voluto arrivare qui al massimo della forma, ma poi sono successe delle cose imprevedibili. Non ci resta che giocare e non mi sentirete mai dire che se non vinciamo è per colpa degli infortuni. Lewandowski? Si è allenato, se sarà al top giocherà". Nessuna marcatura speciale per Messi: "Quando è in forma come l'ultimo periodo non c'è un modo per fermarlo. Provare a limitarlo sì, ma il talento non si difende".



A fianco di Pep Guardiola si sono presentati in conferenza stampa anche Xabi Alonso e Manuel Neuer. "Per passare il turno faranno la differenza i dettagli - ha ammesso lo spagnolo -. Cercheremo di limitare Messi perché è un grandissimo giocatore. Giocare queste due sfide è una grandissima opportunità e il passato non conta (in riferimento a Real-Bayern della passata stagione ndr). Cercheremo di fare il massimo per raggiungere la finale". Il modo è un solo, la perfezione: "Non c'è bisogno di ulteriori motivazioni se non la finale stessa - ha concluso Xabi Alonso -. Dovremo essere perfetti, non come a Oporto. Le assenze non sono una scusa, ma è chiaro che avremmo preferito avere tutti a disposizione. Il Barcellona di Luis Enrique è diverso da quello di Guardiola anche se i principi di base non sono cambiati".

"Affronteremo la partita con molto amor proprio - ha invece dichiarato Neuer -, perché sappiamo di aver fatto bene fino adesso. Rispettiamo il Barcellona, ma credo che sia un duello alla pari. E' difficile dire chi sia migliore, ma domani in campo ci saranno tanti giocatori fortissimi". Le assenze potrebbero far cambiare gioco al Bayern: "Secondo me non conviene cambiare spartito. Sappiamo quello di cui abbiamo bisogno e i loro punti forti, ma sappiamo che con loro tutto è possibile nel bene e nel male. Di sicuro non vogliamo schiacciarci dietro, ma far vedere chi siamo e segnare. Sarà importante l'atteggiamento che avremo. Faremo di tutto per andare in finale, sono ottimista".