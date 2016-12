Bayern, Guardiola sorride: recuperato Ribery

Mentre a Torino casa Juve perdono i pezzi (dopo Caceres e Khedira, si è fermato anche Chiellini), l'infermeria del Bayern Monaco si sta lentamente svuotando. Franck Ribery , a box per un problema muscolare da inizio dicembre dopo un'assenza di 9 mesi, è tornato ad allenarsi lunedì con la squadra e sarà a disposizione per la sfida ai bianconeri. In settimana, poi, dovrebbe tornare in gruppo anche Medhi Benatia , assente da più di due mesi.

Alla sfida contro la Juve mancano due settimane e ora Guardiola può finalmente sorridere. Dall'infermeria, infatti, è uscito Franck Ribery dopo un lungo calvario. Il fuoriclasse francese, infatti, era rientrato in campo a fine novembre dopo un'assenza di 9 mesi, ma sono bastate solo due partite (l'ultima in Champions League contro la Dinamo Zagabria) per rispedirlo dallo staff medico. Lesione muscolare agli adduttori della gamba sinistra la diagnosi, che in soldoni significava due mesi di stop. Con una settima d'anticipo sulla tabella di marcia, Ribery è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone del match di Coppa di Germania contro il Bochum.



Contro la Juventus, Guardiola dovrebbe poter contare anche su Mehdi Benatia. Una stagione maledetta per il difensore marocchino, bloccato da una serie di infortuni in serie, l'ultimo proprio in Champions League come Ribery. In settimana l'ex Roma dovrebbe ritornare a disposizione e per l'andata con la Juve almeno un posto in panchina dovrebbe trovarlo.