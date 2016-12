Bayern, Guardiola: "Se non vincete vi taglio le palle"

"Se non vincete vi taglio le palle". E' questa la scherzosa minaccia che Pep Guardiola ha rivolto ai suoi giocatori riuniti a bordocampo prima dei tempi supplementari di Bayern Monaco-Juventus , dopo che i bavaresi avevano raggiunto in extremis sul 2-2 i bianconeri grazie a un gol di Thomas Mueller nel recupero. E' stato proprio l'attaccante tedesco a fine match a rivelare il curioso aneddoto alla stampa.

Le ha provate tutte Pep Guardiola per scuotere i suoi, in balia per oltre un'ora della Juventus. Dai cambi in panchina (Bernat, Thiago Alcantara e Coman) alle minacce, seppure in tono scherzoso. E alla fine ha avuto ragione lui, anche se se l'è vista davvero brutta.



Una mossa motivazionale, quella di Guardiola, che sembra avere dato i suoi frutti. Alla fine, infatti, ai quarti c'è andato il Bayern Monaco. Con tutti gli attributi al loro posto, che serviranno per fare altra strada dopo il grande spavento contro la banda Allegri.