Bayern, Guardiola: "Non posso sempre fare triplete. Spero che Ancelotti faccia meglio"

Pep Guardiola prende la sconfitta in modo sportivo: "Chi perde non ha mai ragione, complimenti all'Atletico - le dichiarazioni a Premium Sport -. Ci abbiamo provato, non siamo usciti per il rigore di Muller". Il bilancio in questi tre anni di Bayern Monaco : "Nessun rimpianto, sono stato molto felice. Tutti da me si aspettano sempre il triplete ma non sono così bravo. Spero che Ancelotti possa fare meglio di me".

Così Guardiola: "Abbiamo provato per tre anni ad andare in finale, spero che Ancelotti ci riesca nelle prossime stagioni ma sono felice per quello che abbiamo fatto. In Champions sempre ci sono episodi, momenti più o meno fortunati ma dobbiamo guardare il complesso e cosa abbiamo proposto. Abbiamo fatto molto bene soprattutto nella ripresa".

Il catalano manda un messaggio alla squadra: "Io lavoro per aiutare i ragazzi a crescere. Sento il calcio in questa maniera e fino a quando allenerò farò così. Tutti si aspettano che devo sempre fare il triplete, io ci provo ma non sono così bravo, a volte ci si riesce a volte no".

Rimpianti di questi tre anni? "Nessuno. Sono stato molto felice, abbiamo perso contro squadre molto forti, so che la gente è dispiaciuta con me e questa cosa mi rattrista. Ho provato ad aiutare i giocatori a vedere il calcio in un’altra maniera e se ho lasciato qualcosa sono contento”.