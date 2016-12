Bayern, Guardiola: "Non conta solo il risultato, siamo stati bravissimi"

Pep Guardiola non è arrabbiato per il 2-2 con la Juventus: "Non potevamo pretendere di venire a Torino per dominare o vincere 7-0. Loro hanno avuto tre occasioni e fatto due gol, bravi. So che si parla sempre del risultato ma il Bayern Monaco è stato bravo" le parole a Premium Sport. Per i quarti tutto aperto: "Lo sapevo anche prima della gara. Con Allegri ci siamo fatti i compimenti, il pubblico si è divertito".