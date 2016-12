Bayern, Guardiola lascia la conferenza stampa

Troppe domande sul suo futuro e Pep Guardiola sbotta. Il tecnico del Bayern ha abbandonato la conferenza stampa di presentazione del match contro il Mainz, furioso per le incalzanti domande dei giornalisti sui rumours che lo vedono come possibile ct dell'Inghilterra a partire dal 2016. Lo spagnolo è in scadenza di contratto a giugno con il club bavarese e al momento non ha ancora trattato il rinnovo.