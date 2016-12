Bayern, Guardiola: "La Juve è troppo grande, non si può lamentare"

"All'inizio siamo scesi in campo impauriti, non avevamo la giusta intensità, loro hanno fatto un gran pressing e noi uscivamo in maniera troppo lenta - ha proseguito Guardiola a Premium Sport - Nella ripresa abbiamo fatto molto meglio e poi sul 2-1 qui all'Allianz è dura per tutti. A un minuto dalla fine eravamo fuori, poi dentro, se uscivamo sarei stato un disastro, con la qualificazione diranno che sono stato bravo. E' uscita una grandissima squadra come la Juve, è stato un sorteggio difficile per entrambi ma se vuoi arrivare in fondo in Champions devi battere le più forti: i bianconeri sono una squadra impressionante. Per come stavamo giocando non pensavo che avessimo raggiunto il pari come non pensavo che la Juve all'andata avrebbe potuto fare due gol. Il nostro gol ha cambiato tutto. Io mago dei cambi? Non si possono vincere queste partite solo con 11 giocatori. Ho messo Coman perché avevo visto Alex Sandro stanco ed è andata bene. Sono ancora incredulo di aver fatto quattro gol a una squadra italiana, essendo sotto di due reti. Dobbiamo migliorare l'approccio alla gara".