Bayern, Guardiola: "La fuga di Vidal? Non mi interessa"

Quello che fanno di notte i suoi giocatori non interessa molto a Pep Guardiola: "I miei calciatori sono molto professionali, questo è ciò che conta per me. Sono allenati bene, per me sono dei professionisti", le parole del tecnico del Bayern Monaco, commentando la fuga notturna di Vidal, Ribery e Alaba dall'hotel. La notizia era stata riportata dalla Bild: secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, i tre erano tornati alle 6 di mattina.