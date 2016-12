Bayern, Guardiola: "Juve, aspettati qualcosa di diverso dal solito"

LA CONFERENZA STAMPAQuanto sarà difficile il match di domani?

"Gli ottavi di finale di Champions League sono sempre complicati, non importa chi sia l'avversario. La Juve negli ultimi anni ha fatto cose grandiose e ha ottenuto 15 vittorie consecutive: sarà una bella partita".



Avete tanti infortunati, mentre la Juve sembra in grande forma.

"Abbiamo solo due difensori centrali, ma cercheremo di fare il nostro gioco con gli uomini a disposizione. Sì, la Juve è in grande forma e subisce pochissimi gol. Cercheremo di fare qualcosa di diverso dal solito domani sera. Abbiamo delle difficoltà oggettive e loro hanno qualità, ma di sicuro siamo qui per giocare una bella partita".



Quanto è importante Douglas Costa nell'economia del vostro gioco?

"Nella prima parte di stagione è stato determinante. Lui, Coman e Robben producono tanto, spero che Douglas resti umile, perché ha tutte le capacità di diventare uno dei più forti. Dipende da lui però".



Lei ha già annunciato che andrà al Manchester City. Questo può complicae le cose?

"Non è il momento per rispondere. Io qui sono felice e i giocatori mi seguono".



Ha invitato Carletto Mazzone?

"No, lo inviterò per la finale, lui solo per i grandi eventi".



Quali sono i giocatori migliori della Juve?

"Bonucci e Marchisio sono due grandi giocatori, con la grinta italiana. Pogba e Dybala giocano benissimo a calcio. Poi c'è tanta esperienza con Buffon, Evra, Lichtsteiner. Hanno passato un turno complicato, stanno facendo un grande campionato. E' un piacere essere qui a sfidarli".



Dove schiererà Robben?

"Nell'ultima partita ha giocato in mezzo, è vero, per sfruttare la sua abilità nell'uno contro uno. Sono contento della sua duttilità, siamo contenti, anche se per la posizione centrale abbiamo anche Goetze. Naturalmente in partite come questa può essere un'arma in più: anche se non ha segnato è uno dei migliori".



Riterrà il suo lavoro incompleto se non vincerà la Champions col Bayern?

"Quando ho lasciato Barcellona per andare in un'altra città è stata una decisione che non dipendegva dalla possibilità o meno di vincere la Champions. Ho imparato il tedesco, ho conosciuto gente eccezionale, una cultura nuova. Mi muoverò in un altro paese proprio per questo: andrò sì a Manchester per vincere tante partite. Ovvio, se non vincerà la Champions qui la gente mi dirà che ho sbagliato a scegliere il Bayern, ma sono venuto qui per provarci. Abbiamo perso due volte in semifinale, contro il Real Madrid abbiamo buttato via tutto in 45', contro il Barcellona avevamo 8 infortunati ed era impossibile affrontare quel Barcellona. Non c'è solo il Bayern in Champions, ma anche se non la dovessi vincere resterò felice per questa esperienza".



Che partita si aspetta? Si aspetta una difesa forte?

"Se difendono al limite dell'area e si chiuderanno dipenderà dalle nostre qualità. Hanno giocatori come Marchisio che sanno aiutare in difesa. Dobbiamo attaccare con intelligenza, dobbiamo contrastarli. Sono una delle migliori squadre in difesa e poi sono pronti a ripartire, sono tutti molto importanti. Il nostro centrale è Kimmich (classe 1995, ndr), è forte ma dobbiamo aiutarlo e aiutarci. Dobbiamo cercare di segnare un gol, vogliamo vincere per controllare la partita al ritorno".



Quali differenze con il Bayern dell'anno scorso?

"Abbiamo più soluzioni, più giocatori che saltano l'uomo come Douglas Costa. Abbiamo perso difensori ma siamo più completi in avanti".