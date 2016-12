Bayern, Guardiola: "Il Benfica ha molti assenti, ma noi siamo messi peggio"

Nel ritorno contro il Benfica, Pep Guardiola insegue un record: la settima semifinale di Champions in sette partecipazioni. Si parte dall'1-0 e ai portoghesi mancheranno Jonas e Gaitan . "Se facciamo un gol, facciamo un grosso passo avanti verso le semifinali. I loro assenti? Anche a noi mancano dei giocatori (Benatia, Boateng e Robben, ndr). Abbiamo giocato partite importanti senza difensori centrali: i problemi più grandi li abbiamo noi".

Poi, il tecnico catalano ha analizzato il Benfica: "Loro sono una buona squadra con grande qualità, l'abbiamo visto a Monaco. Sappiamo cosa dobbiamo fare, so come devono giocare i miei giocatori. Ho sempre detto che il risultato è la cosa più importante: ovviamente sono fondamentali l'atteggiamento e la mentalità. Ma il risultato è la conseguenza di tutto ciò: domani dobbiamo lavorare, senza soffrire non si ottiene niente".