Bayern, Guardiola: "Essere il miglior tecnico al mondo è una merda"

Guardiola è pienamente conscio che quello che aspetta ai suoi è un vero e proprio miracolo: "L'1-3 contro il Porto non è lo stesso di questo, ma noi ci proveremo".



L'errore sarebbe quello di gettarsi a capo chino in attacco: "La gente pensa che dovremo solo attaccare, ma in primo luogo dovremo difendere - ha spiegato in conferenza stampa - Ovviamente dovremo attaccare di più che a Barcellona".



Poi i complimenti al grande amico Luis Enrique: "Giochiamo contro la miglior squadra europea degli ultimi 15 anni, sono i migliori al mondo nelle ripartenze".



Una battuta sul futuro: "Ho detto 200 milioni di volte che ho un contratto con il Bayern e rimango qui. Questo è tutto. Do il meglio di me, sono felice. Ho vinto tutto come allenatore e giocatore, se perdo non è la fina della mia carriera".



Il suo Bayern ha ancora il problema infortuni. "Non ci saranno né Robben, né Ribery. In qualità ci sono superiori, ma noi siamo il Bayern e faremo tutto il possibile. Useremo testa e cuore".