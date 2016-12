Bayern, Guardiola esalta Vidal: "Finale col Barça? Firmerei adesso"

Il Bayern non ha sfondato, nonostante il vantaggio immediato: i quarti col Benfica sono ancora aperti. Guardiola non condanna i suoi, ma esalta le qualità del Benfica: " Non ci siamo rilassati dopo il gol iniziale, loro sono bravi. Al ritorno sarà battaglia". Decisivo Vidal: "Non si discute: si inserisce bene e sa difendere". Poi una battuta: " Finale contro il Barcellona? Firmerei adesso ".

I complimenti al Benfica, che ha retto l'urto dell'Allianz Arena e anzi si è reso pericoloso, sono sinceri: "Tengono una linea alta, si muovono bene, chiudono spazi tra le linee. Però eccetto gli ultimi 20 minuti del primo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto tante occasioni per fare altri gol. Non ci siamo riusciti, fa niente: i turni di Champions si decidono sempre al ritorno, sarà una bella battaglia".



Vidal decisivo e migliore in campo: "Arturo non si discute, lo conoscete meglio di me: sa inserirsi bene, e ha la gamba per tornare in difesa. È intelligente, grintoso e voglioso". Poi un siparietto, con un collegamento in diretta a Mediaset Premium con Luis Enrique: "Finale a San Siro tra Bayern e Barcellona? Firmerei adesso per andare in finale con loro".