Bayern, Guardiola: "Ci proveremo con i pochi giocatori che abbiamo"

17:31 - All'Allianz Arena servirà un'impresa al Bayern Monaco per ribaltare l'1-3 di Oporto e volare in semifinale. Pep Guardiola non perde le speranze: "Dobbiamo lottare - ha avvertito in conferenza - e noi vogliamo ribaltare il risultato con tutte le nostre forze. Qualunque cosa accadrà i giocatori resteranno i miei eroi". Il riferimento è ai numerosi infortuni: "Ribery non credo sarà a disposizione. Ci proveremo coi pochi che abbiamo".

"Lahm ci sarà - ha continuato Guardiola facendo la conta dei cerotti -, Schweinsteiger invece tornerà ad allenarsi in gruppo solo adesso, mentre Ribery credo che non possa giocare in queste condizioni". La fiducia nei suoi però rimane intatta: "Proveremo con tutte le forze a fare l'impresa e proveremo a sfruttare le opportunità che avremo. Ho visto come i miei giocatori lottano l'uno per l'altro. So che vincere il campionato non è abbastanza in questa piazza, solo il Triplete lo sarebbe. Io però sono fiero di essere qui - ha concluso lo spagnolo scacciando ipotesi di un addio a fine stagione - e proveremo a passare il turno con i pochi che ho a disposizione".

Uno dei recuperati last minute è Philipp Lahm: "Non c'è problema, posso giocare. Abbiamo novanta minuti per recuperare il risultato e sono fermamente convinto che andremo in semifinale". Stessa convinzione anche per Thomas Müller: "Non dobbiamo farci prendere dall'ansia e giocare in modo saggio. Non saremo dei kamikaze. Crediamo in noi stessi, ma non possiamo fare tanti errori".