Bayern, grana Götze. Il procuratore: "Guardiola lo ha distrutto"

Scoppia una grana in casa Bayern. Ad accendere la polemica è Volker Struth, procuratore di Mario Götze: l'attacco è diretto contro Guardiola. Argomento? La scarsa considerazione mostrata dal tecnico nei confronti del tedesco. "Mi sorprende - ha detto l'agente alla Bild - che Mario sia rimasto fuori in partite importanti come le semifinali di Champions e di Coppa. Eppure ha già dimostrato di poter essere decisivo quanto la posta è alta".

La semifinale di Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: "Contro il Barcellona Götze ha giocato solo 14 minuti sui 180 complessivi: alla fine era distrutto", ha spiegato Struth. "Quando Mario ha accettato l'offerta del Bayern lo ha fatto per giocare le partite importanti e per vincere. Invece viene schierato solo negli incontri facili o entra dalla panchina e in pochi minuti deve dimostrare molto. Così non sente la fiducia, è difficile". Infine una stoccata alla dirigenza: "Mi aspettavo difendessero di più Mario dalle critiche, si sente la mancanza di una figura come Hoeness".