Bayern: frattura alla mascella per Lewandowski

17:12 - Piove sul bagnato in casa Bayern Monaco. L'eliminazione in semifinale di Coppa di Germania è solo l'ultimo dei problemi per Pep Guardiola che, in vista della sfida di Champions League con il Barcellona, continua a perdere i pezzi. Alle assenze di Ribery, Alaba e Badstuber, si sono uniti in un colpo solo Robben (nuovo problema muscolare al rientro) e Lewandowski: il polacco ha riportato la frattura della mandibola e la sua stagione pare finita.

Modo peggiore per avvicinarsi alla semifinale di Champions League per il Bayern Monaco proprio non c'era. Eliminato dalla Coppa di Germania, ma soprattutto ancora due infortuni pesanti, quelli di Lewandowski e Robben, colonne portanti della macchina (quasi) perfetta di Guardiola.



Il polacco si è fratturato l'osso mascellare e il setto nasale nello scontro con il portiere del Dortmund. La sua presenza nella doppia sfida con il Barcellona sembra essere a forte rischio, anche se l'attaccante ha scritto su twitter: "Spero di poter giocare". Non ci sarà, invece, l'olandese: gli esami hanno evidenziato lo strappo del muscolo del polpaccio sinistro: stagione finita e arrivederci ad agosto.

@lewy_official już po badaniach,nie jest dobrze...więcej nie mogę napisać pic.twitter.com/8IePBRahbS

— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) 28 Aprile 2015