Bayern, emergenza difesa in vista della Juventus

Non è un inizio di 2016 semplice per il Bayern Monaco: dopo l'inizio stentato e le voci di frizioni tra spogliatoio e Guardiola, i bavaresi devono affrontare l'emergenza difensiva in vista della sfida di Champions League contro la Juventus. Perso Boateng (fuori 3 mesi), anche Javi Martinez non sarà della sfida. Lo spagnolo starà fermo 2-3 settimane per un problema al tendine rotuleo della gamba sinistra.